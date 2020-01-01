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AMD Ryzen 5 2600 против Ryzen 3 3100

AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600
VS
AMD Ryzen 3 3100
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц или Ryzen 3 3100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 2600
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 2600
369
Ryzen 3 3100 +20%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +17%
2691
Ryzen 3 3100
2303
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 2600
2244
Ryzen 3 3100 +7%
2399
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +14%
13192
Ryzen 3 3100
11537
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 2600
980
Ryzen 3 3100 +14%
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +15%
5439
Ryzen 3 3100
4730

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 2600 и Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 11 сентября 2018 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 199 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 36x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 2600 Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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