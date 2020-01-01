AMD Ryzen 5 2600 против Ryzen 3 3100
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц или Ryzen 3 3100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
79
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
29
25
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
62
81
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
62
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
369
Ryzen 3 3100 +20%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +17%
2691
2303
Passmark CPU (одноядерный)
2244
Ryzen 3 3100 +7%
2399
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +14%
13192
11537
Geekbench 5 (одноядерный)
980
Ryzen 3 3100 +14%
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +15%
5439
4730
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|11 сентября 2018
|21 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|199 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|-
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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