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AMD Ryzen 5 2600 против Ryzen 3 5300G

AMD Ryzen 5 2600
VS
AMD Ryzen 3 5300G
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 3 5300G

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц или Ryzen 3 5300G с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300G and 2600
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1378 и 1002 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 2600
999
Ryzen 3 5300G +10%
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +165%
7015
Ryzen 3 5300G
2646
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 2600
2255
Ryzen 3 5300G +35%
3044
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 2600
13131
Ryzen 3 5300G +6%
13931
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 2600
987
Ryzen 3 5300G +39%
1370
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +12%
5572
Ryzen 3 5300G
4989

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 2600 и Ryzen 3 5300G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 11 сентября 2018 13 апреля 2021
Цена в момент релиза 199 долларов 150 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen 3
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.4 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 40x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 6
Частота GPU - 0 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 2600 Сайт AMD Ryzen 3 5300G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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