AMD Ryzen 5 2600 против Ryzen 3 5300G
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц или Ryzen 3 5300G с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
60
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
58
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
54
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1378 и 1002 балла
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
999
Ryzen 3 5300G +10%
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +165%
7015
2646
Passmark CPU (одноядерный)
2255
Ryzen 3 5300G +35%
3044
Passmark CPU (многоядерный)
13131
Ryzen 3 5300G +6%
13931
Geekbench 5 (одноядерный)
987
Ryzen 3 5300G +39%
1370
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +12%
5572
4989
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|11 сентября 2018
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|199 долларов
|150 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|40x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|-
|0 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|384
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Сайт AMD Ryzen 3 5300G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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