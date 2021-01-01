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AMD Ryzen 5 2600 против Ryzen 3 Pro 4350G

AMD Ryzen 5 2600
VS
AMD Ryzen 3 Pro 4350G
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 3 Pro 4350G

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц или Ryzen 3 Pro 4350G с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4350G and 2600
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 4350G
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1162 и 973 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 6
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +17%
13350
Ryzen 3 Pro 4350G
11430
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 2600 и Ryzen 3 Pro 4350G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 11 сентября 2018 21 июля 2020
Цена в момент релиза 199 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.4 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 38x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 2600 Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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