AMD Ryzen 5 2600 против Ryzen 3 Pro 4350G
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц или Ryzen 3 Pro 4350G с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 4350G
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1162 и 973 балла
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 6
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
380
Ryzen 3 Pro 4350G +25%
475
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +14%
2760
2417
Passmark CPU (одноядерный)
2266
Ryzen 3 Pro 4350G +15%
2610
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +17%
13350
11430
Geekbench 5 (одноядерный)
982
Ryzen 3 Pro 4350G +21%
1184
Geekbench 5 (многоядерный)
5067
5126
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|11 сентября 2018
|21 июля 2020
|Цена в момент релиза
|199 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3