AMD Ryzen 5 2600 против Ryzen 5 1600
Что лучше: AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 3.9) или Ryzen 5 1600 на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
65
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
29
28
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
62
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
53
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 8% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 3.97 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 2600 +6%
369
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +5%
2691
2573
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 2600 +9%
2244
2055
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +8%
13192
12258
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 2600 +3%
980
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +5%
5439
5186
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|11 сентября 2018
|11 апреля 2017
|Цена в момент релиза
|199 долларов
|219 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Сайт AMD Ryzen 5 1600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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