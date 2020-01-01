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AMD Ryzen 5 2600 против Ryzen 5 1600

AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600
VS
AMD Ryzen 5 1600
AMD Ryzen 5 1600

Что лучше: AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 3.9) или Ryzen 5 1600 на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1600 and 2600
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +5%
2691
Ryzen 5 1600
2573
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 2600 +9%
2244
Ryzen 5 1600
2055
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +8%
13192
Ryzen 5 1600
12258
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +5%
5439
Ryzen 5 1600
5186

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 1600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 11 сентября 2018 11 апреля 2017
Цена в момент релиза 199 долларов 219 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 32x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 2600 Сайт AMD Ryzen 5 1600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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