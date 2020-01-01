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AMD Ryzen 5 2600 против Ryzen 5 2500U

AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600
VS
AMD Ryzen 5 2500U
AMD Ryzen 5 2500U

Что лучше: 6-ядерный десктопный AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 2500U с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2500U and 2600
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 979 и 702 балла
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 2600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +109%
2748
Ryzen 5 2500U
1315
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 2600 +21%
2281
Ryzen 5 2500U
1889
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +99%
13269
Ryzen 5 2500U
6674
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +136%
5692
Ryzen 5 2500U
2407

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 2500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 11 сентября 2018 26 октября 2017
Цена в момент релиза 199 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen
Сокет AM4 FP5
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.4 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 20x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 2600 Сайт AMD Ryzen 5 2500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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