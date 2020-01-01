AMD Ryzen 5 2600 против Ryzen 5 2500U
Что лучше: 6-ядерный десктопный AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 2500U с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
66
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
30
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
61
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 979 и 702 балла
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 8% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500U
- На 77% ниже чем у Ryzen 5 2600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 2600 +6%
377
354
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +109%
2748
1315
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 2600 +21%
2281
1889
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +99%
13269
6674
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 2600 +39%
983
708
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 2600 +136%
5692
2407
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|11 сентября 2018
|26 октября 2017
|Цена в момент релиза
|199 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen
|Сокет
|AM4
|FP5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Сайт AMD Ryzen 5 2500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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