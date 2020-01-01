Что лучше: AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.