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AMD Ryzen 5 3400G против Ryzen 3 3300X

AMD Ryzen 5 3400G
AMD Ryzen 5 3400G
VS
AMD Ryzen 3 3300X
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 3400G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 11
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3400G
1923
Ryzen 3 3300X +20%
2312
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3400G
2349
Ryzen 3 3300X +14%
2671
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3400G
9423
Ryzen 3 3300X +34%
12626
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3400G
3844
Ryzen 3 3300X +44%
5528

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 149 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 11 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 38x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3400G Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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