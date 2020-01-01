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AMD Ryzen 5 3400G против Ryzen 3 4300U

AMD Ryzen 5 3400G
AMD Ryzen 5 3400G
VS
AMD Ryzen 3 4300U
AMD Ryzen 3 4300U

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300U and 3400G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Разблокированный множитель
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3400G +23%
1923
Ryzen 3 4300U
1563
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3400G +22%
9423
Ryzen 3 4300U
7749
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3400G +25%
3844
Ryzen 3 4300U
3073

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 4300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 6 января 2020
Цена в момент релиза 149 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 11 Radeon Vega 5

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 3.7 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 27x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3400G Сайт AMD Ryzen 3 4300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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