AMD Ryzen 5 3400G против Ryzen 3 4300U
Что лучше: десктопный AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
- Разблокированный множитель
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- На 77% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
407
Ryzen 3 4300U +4%
425
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3400G +23%
1923
1563
Passmark CPU (одноядерный)
2349
2342
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3400G +22%
9423
7749
Geekbench 5 (одноядерный)
968
Ryzen 3 4300U +1%
975
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3400G +25%
3844
3073
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|149 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 11
|Radeon Vega 5
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3400G
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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