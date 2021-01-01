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AMD Ryzen 5 3400G против Ryzen 3 5300G

AMD Ryzen 5 3400G
VS
AMD Ryzen 3 5300G
AMD Ryzen 5 3400G
AMD Ryzen 3 5300G

Что лучше: AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 3 5300G на 4.0 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300G and 3400G
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1378 и 968 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 3400G +78%
4722
Ryzen 3 5300G
2646
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3400G
2329
Ryzen 3 5300G +31%
3044
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3400G
9234
Ryzen 3 5300G +51%
13931
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3400G
3887
Ryzen 3 5300G +28%
4989

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 5300G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 13 апреля 2021
Цена в момент релиза 149 долларов 150 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen 3
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 11 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.7 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 40x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 11 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1240 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 704 384
TMUs 44 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 11 -
TGP 65 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 5 3400G
1.746 терафлопс
Ryzen 3 5300G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3400G Сайт AMD Ryzen 3 5300G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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