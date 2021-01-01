AMD Ryzen 5 3400G против Ryzen 5 1600
Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц или Ryzen 5 1600 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
61
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
28
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
46
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
51
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
- Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.6 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 11
- На 3.97 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 3400G +19%
418
351
Cinebench R20 (многоядерный)
1977
Ryzen 5 1600 +33%
2621
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3400G +15%
2394
2086
Passmark CPU (многоядерный)
9531
Ryzen 5 1600 +31%
12516
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3400G +4%
925
893
Geekbench 5 (многоядерный)
3579
Ryzen 5 1600 +42%
5076
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|11 апреля 2017
|Цена в момент релиза
|149 долларов
|219 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 11
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3400G
|Сайт AMD Ryzen 5 1600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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