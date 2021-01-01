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AMD Ryzen 5 3400G против Ryzen 5 1600

AMD Ryzen 5 3400G
VS
AMD Ryzen 5 1600
AMD Ryzen 5 3400G
AMD Ryzen 5 1600

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц или Ryzen 5 1600 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1600 and 3400G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.6 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 11
  • На 3.97 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3400G
1977
Ryzen 5 1600 +33%
2621
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3400G +15%
2394
Ryzen 5 1600
2086
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3400G
9531
Ryzen 5 1600 +31%
12516
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3400G
3579
Ryzen 5 1600 +42%
5076

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3400G и Ryzen 5 1600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 11 апреля 2017
Цена в момент релиза 149 долларов 219 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 11 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.7 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 32x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3400G Сайт AMD Ryzen 5 1600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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