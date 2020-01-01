AMD Ryzen 5 3400G против Ryzen 5 2500X
Что лучше: AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 2500X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 11
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500X
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
407
Cinebench R20 (многоядерный)
1923
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3400G +1%
2349
2320
Passmark CPU (многоядерный)
9423
Ryzen 5 2500X +2%
9639
Geekbench 5 (одноядерный)
968
Ryzen 5 2500X +2%
984
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3400G +3%
3844
3747
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|149 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 11
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3400G
|Сайт AMD Ryzen 5 2500X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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