Что лучше: AMD Ryzen 5 3400GE на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 3200GE на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.