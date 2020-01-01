AMD Ryzen 5 3400GE против Ryzen 5 1400
Что лучше: AMD Ryzen 5 3400GE на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 5 1400 на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
59
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
20
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
48
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400GE
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- На 46% ниже чем у Ryzen 5 1400 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 11
- На 3.97 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1400
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
329
Cinebench R20 (многоядерный)
1519
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3400GE +21%
2290
1897
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3400GE +10%
8562
7776
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3400GE +10%
893
810
Geekbench 5 (многоядерный)
2856
Ryzen 5 1400 +19%
3399
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|30 сентября 2019
|11 апреля 2017
|Цена в момент релиза
|149 долларов
|169 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 11
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3400GE
|Сайт AMD Ryzen 5 1400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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