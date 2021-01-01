AMD Ryzen 5 3400GE против Ryzen 5 2400G
Что лучше: AMD Ryzen 5 3400GE на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 5 2400G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400GE
- На 46% ниже чем у Ryzen 5 2400G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1011
Cinebench R23 (многоядерный)
4778
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3400GE +8%
2285
2125
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3400GE +2%
8855
8721
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3400GE +4%
918
884
Geekbench 5 (многоядерный)
3120
Ryzen 5 2400G +8%
3354
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|30 сентября 2019
|12 февраля 2018
|Цена в момент релиза
|149 долларов
|169 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 11
|Radeon RX Vega 11
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|-
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 11
|Radeon RX Vega 11
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1240 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|704
|TMUs
|-
|44
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|11
|TGP
|-
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3400GE
|Сайт AMD Ryzen 5 2400G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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