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AMD Ryzen 5 3400GE против Ryzen 5 2400G

AMD Ryzen 5 3400GE
VS
AMD Ryzen 5 2400G
AMD Ryzen 5 3400GE
AMD Ryzen 5 2400G

Что лучше: AMD Ryzen 5 3400GE на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 5 2400G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2400G and 3400GE
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400GE
  • На 46% ниже чем у Ryzen 5 2400G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3400GE и Ryzen 5 2400G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 30 сентября 2019 12 февраля 2018
Цена в момент релиза 149 долларов 169 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 11 Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 36x
Кэш 1-го уровня - 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 11 Radeon RX Vega 11
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1240 МГц
Шейдерные блоки - 704
TMUs - 44
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 11
TGP - 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 5 3400GE
н/д
Ryzen 5 2400G
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3400GE Сайт AMD Ryzen 5 2400G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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