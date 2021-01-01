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AMD Ryzen 5 3450U против Ryzen 3 3250U

AMD Ryzen 5 3450U
AMD Ryzen 5 3450U
VS
AMD Ryzen 3 3250U
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 5 3450U на 2.1 ГГц или Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 3450U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3450U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
  • На 29% ниже чем у Ryzen 5 3450U пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3450U +71%
7345
Ryzen 3 3250U
4284
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3450U и Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 1 января 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen+
Сокет FP5 FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 26x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 12 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-35 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3450U Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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