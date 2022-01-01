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AMD Ryzen 5 3450U против Ryzen 3 5400U

AMD Ryzen 5 3450U
VS
AMD Ryzen 3 5400U
AMD Ryzen 5 3450U
AMD Ryzen 3 5400U

Что лучше: AMD Ryzen 5 3450U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.5) или Ryzen 3 5400U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5400U and 3450U
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5400U
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1236 и 775 баллов
  • На 29% ниже чем у Ryzen 5 3450U пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3450U
1965
Ryzen 3 5400U +47%
2890
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3450U
6831
Ryzen 3 5400U +75%
11944
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3450U
2470
Ryzen 3 5400U +69%
4174
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3450U и Ryzen 3 5400U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 1 января 2020 7 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen+ Cezanne
Сокет FP5 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 26x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 2400 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 8 -
TGP 65 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 5 3450U
1.13 терафлопс
Ryzen 3 5400U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3450U Сайт AMD Ryzen 3 5400U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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7. AMD Ryzen 3 5400U и Ryzen 3 5300U

Комментарии

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