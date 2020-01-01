AMD Ryzen 5 3500U против Ryzen 3 2200G
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 3 2200G на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- На 77% ниже чем у Ryzen 3 2200G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
- На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 867 и 770 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 3500U +17%
360
308
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3500U +13%
1494
1317
Passmark CPU (одноядерный)
2017
Ryzen 3 2200G +4%
2090
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3500U +5%
7188
6872
Geekbench 5 (одноядерный)
779
Ryzen 3 2200G +11%
867
Geekbench 5 (многоядерный)
2699
Ryzen 3 2200G +9%
2952
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|12 февраля 2018
|Цена в момент релиза
|-
|99 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen
|Сокет
|FP5
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Сайт AMD Ryzen 3 2200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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