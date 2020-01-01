Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 3500U vs Ryzen 3 3200GE

AMD Ryzen 5 3500U против Ryzen 3 3200GE

AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 5 3500U
VS
AMD Ryzen 3 3200GE
AMD Ryzen 3 3200GE

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 3 3200GE на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200GE and 3500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 57% ниже чем у Ryzen 3 3200GE пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200GE
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3500U
1994
Ryzen 3 3200GE +11%
2217
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3500U и Ryzen 3 3200GE

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 30 сентября 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen+
Сокет FP5 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 2.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 1МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3500U Сайт AMD Ryzen 3 3200GE
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 3200GE или Ryzen 5 3500U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях