Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.