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AMD Ryzen 5 3500U против Ryzen 3 5300U

AMD Ryzen 5 3500U
VS
AMD Ryzen 3 5300U
AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7) или Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 3500U
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1020 и 736 баллов
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3500U
2077
Ryzen 3 5300U +75%
3637

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3500U и Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет FP5 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 26x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3500U Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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