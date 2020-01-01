AMD Ryzen 5 3500U против Ryzen 3 Pro 4350G
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 3 Pro 4350G на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- На 77% ниже чем у Ryzen 3 Pro 4350G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 4350G
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
356
Ryzen 3 Pro 4350G +28%
456
Cinebench R20 (многоядерный)
1459
Ryzen 3 Pro 4350G +70%
2487
Passmark CPU (одноядерный)
1994
Ryzen 3 Pro 4350G +29%
2573
Passmark CPU (многоядерный)
7094
Ryzen 3 Pro 4350G +59%
11295
Geekbench 5 (одноядерный)
617
Ryzen 3 Pro 4350G +92%
1187
Geekbench 5 (многоядерный)
2661
Ryzen 3 Pro 4350G +98%
5266
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|21 июля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 2
|Сокет
|FP5
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.1 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|20
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