Что лучше: 4-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 5 1600 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.