AMD Ryzen 5 3500U против Ryzen 5 2500X
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 5 2500X на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- На 77% ниже чем у Ryzen 5 2500X пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500X
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
- На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
356
Cinebench R20 (многоядерный)
1459
Passmark CPU (одноядерный)
1994
Ryzen 5 2500X +16%
2320
Passmark CPU (многоядерный)
7094
Ryzen 5 2500X +36%
9639
Geekbench 5 (одноядерный)
617
Ryzen 5 2500X +59%
984
Geekbench 5 (многоядерный)
2661
Ryzen 5 2500X +41%
3747
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|11 сентября 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen+
|Сокет
|FP5
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Сайт AMD Ryzen 5 2500X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- AMD Ryzen 5 3500U или AMD Ryzen 5 4500U
- AMD Ryzen 5 3500U или Intel Core i5 10210U
- AMD Ryzen 5 3500U или Intel Core i5 1035G7
- AMD Ryzen 5 3500U или AMD Ryzen 3 3200U
- AMD Ryzen 5 3500U или AMD Ryzen 3 4300U
- AMD Ryzen 5 2500X или AMD Ryzen 5 3600
- AMD Ryzen 5 2500X или Intel Core i5 10600K
- AMD Ryzen 5 2500X или AMD Ryzen 5 3400G