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AMD Ryzen 5 3500U против Ryzen 5 2600

AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 5 3500U
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 3500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 2600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3500U
1459
Ryzen 5 2600 +84%
2691
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3500U
1994
Ryzen 5 2600 +13%
2244
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3500U
7094
Ryzen 5 2600 +86%
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3500U
2661
Ryzen 5 2600 +104%
5439

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3500U и Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 11 сентября 2018
Цена в момент релиза - 199 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen+
Сокет FP5 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.1 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 34x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3500U Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 20

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Комментарии

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