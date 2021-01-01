AMD Ryzen 5 3500U против Ryzen 5 3450U
Что лучше: AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7) или Ryzen 5 3450U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- На 57% ниже чем у Ryzen 5 3450U пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3450U
- Появился на 1 год позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
362
Cinebench R20 (многоядерный)
1498
Passmark CPU (одноядерный)
1992
Ryzen 5 3450U +3%
2052
Passmark CPU (многоядерный)
7202
Ryzen 5 3450U +2%
7345
Geekbench 5 (одноядерный)
839
Geekbench 5 (многоядерный)
2759
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|1 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen+
|Сокет
|FP5
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|12 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-35 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Сайт AMD Ryzen 5 3450U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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