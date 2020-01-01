AMD Ryzen 5 3550H против Ryzen 3 3200U
Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 5 3550H на 2.1 ГГц или Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- На 57% ниже чем у Ryzen 5 3550H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 3550H +23%
356
289
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3550H +187%
1664
580
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3550H +13%
2106
1865
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3550H +98%
8098
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
544
Ryzen 3 3200U +32%
719
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3550H +19%
1810
1520
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen+
|Сокет
|FP5
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.5 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3550H
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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