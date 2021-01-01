AMD Ryzen 5 3550H против Ryzen 3 5300U
Что лучше: AMD Ryzen 5 3550H на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7) или Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- На 57% ниже чем у Ryzen 5 3550H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1013 и 858 баллов
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
964
Ryzen 3 5300U +15%
1109
Cinebench R23 (многоядерный)
4348
Ryzen 3 5300U +7%
4632
Passmark CPU (одноядерный)
2079
Ryzen 3 5300U +17%
2425
Passmark CPU (многоядерный)
7951
Ryzen 3 5300U +28%
10142
Geekbench 5 (одноядерный)
857
Ryzen 3 5300U +18%
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
2951
Ryzen 3 5300U +11%
3288
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 2
|Сокет
|FP5
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|384
|TMUs
|32
|24
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|8
|-
|TGP
|65 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3550H
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
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