AMD Ryzen 5 3550H против Ryzen 5 2600
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 5 3550H на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
66
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
30
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
61
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
- На 46% ниже чем у Ryzen 5 2600 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 979 и 825 баллов
- На 5% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
364
Ryzen 5 2600 +4%
377
Cinebench R20 (многоядерный)
1680
Ryzen 5 2600 +64%
2748
Passmark CPU (одноядерный)
2126
Ryzen 5 2600 +7%
2281
Passmark CPU (многоядерный)
8167
Ryzen 5 2600 +62%
13269
Geekbench 5 (одноядерный)
839
Ryzen 5 2600 +17%
983
Geekbench 5 (многоядерный)
2941
Ryzen 5 2600 +94%
5692
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|-
|199 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen+
|Сокет
|FP5
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3550H
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|20
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