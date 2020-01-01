AMD Ryzen 5 3600 против Ryzen 3 3100
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц или Ryzen 3 3100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
79
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
25
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
76
81
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
62
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +6%
471
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +53%
3517
2303
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +6%
2535
2399
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +54%
17792
11537
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +11%
1241
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +55%
7335
4730
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|21 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|199 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
11 (32.4%)
23 (67.6%)
Всего проголосовало: 34
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- AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 10500
- AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 10300H
- AMD Ryzen 3 3100 или Ryzen 5 3500U
- AMD Ryzen 3 3100 или Ryzen 5 3600XT
- AMD Ryzen 3 3100 или Ryzen 5 3400G
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