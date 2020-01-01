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AMD Ryzen 5 3600 против Ryzen 3 4300U

AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 3600
VS
AMD Ryzen 3 4300U
AMD Ryzen 3 4300U

Что лучше: 6-ядерный десктопный AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц или ноутбучный Ryzen 3 4300U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300U and 3600
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 5
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +125%
3517
Ryzen 3 4300U
1563
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +8%
2535
Ryzen 3 4300U
2342
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +130%
17792
Ryzen 3 4300U
7749
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +27%
1241
Ryzen 3 4300U
975
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +139%
7335
Ryzen 3 4300U
3073

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 3 4300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 6 января 2020
Цена в момент релиза 199 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 5

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 3.6 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 27x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3600 Сайт AMD Ryzen 3 4300U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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