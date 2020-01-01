AMD Ryzen 5 3600 против Ryzen 3 4300U
Что лучше: 6-ядерный десктопный AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц или ноутбучный Ryzen 3 4300U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- На 77% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 5
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +11%
471
425
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +125%
3517
1563
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +8%
2535
2342
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +130%
17792
7749
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +27%
1241
975
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +139%
7335
3073
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|199 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 5
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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