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AMD Ryzen 5 3600 против Ryzen 5 1500X

AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 3600
VS
AMD Ryzen 5 1500X
AMD Ryzen 5 1500X

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц или Ryzen 5 1500X с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1500X and 3600
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7.94 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +101%
3517
Ryzen 5 1500X
1747
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +22%
2535
Ryzen 5 1500X
2076
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +98%
17792
Ryzen 5 1500X
8971
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +35%
1241
Ryzen 5 1500X
922
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +100%
7335
Ryzen 5 1500X
3674

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 1500X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 11 апреля 2017
Цена в момент релиза 199 долларов 189 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 35x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3600 Сайт AMD Ryzen 5 1500X
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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