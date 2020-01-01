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AMD Ryzen 5 3600 против Ryzen 5 2400G

AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 3600
VS
AMD Ryzen 5 2400G
AMD Ryzen 5 2400G

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц или Ryzen 5 2400G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2400G and 3600
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2400G
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 11

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +86%
3517
Ryzen 5 2400G
1889
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +17%
2535
Ryzen 5 2400G
2171
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +106%
17792
Ryzen 5 2400G
8652
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +29%
1241
Ryzen 5 2400G
962
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +129%
7335
Ryzen 5 2400G
3209

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 2400G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 12 февраля 2018
Цена в момент релиза 199 долларов 169 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3600 Сайт AMD Ryzen 5 2400G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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