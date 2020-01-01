AMD Ryzen 5 3600 против Ryzen 5 2600X
Что лучше: AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 2600X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 32% ниже чем у Ryzen 5 2600X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +13%
471
418
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +16%
3517
3035
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +7%
2535
2378
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +28%
17792
13885
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +20%
1241
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3600 +28%
7335
5738
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|199 долларов
|229 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Сайт AMD Ryzen 5 2600X
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
7 (46.7%)
8 (53.3%)
Всего проголосовало: 15
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