AMD Ryzen 5 3600X против Ryzen 3 2200G
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 3600X на 3.8 ГГц или Ryzen 3 2200G с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
- Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 19% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
- На 32% ниже чем у Ryzen 5 3600X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 3600X +59%
489
308
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3600X +200%
3854
1284
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3600X +33%
2675
2013
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3600X +173%
18308
6699
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3600X +43%
1244
872
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3600X +136%
6869
2913
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|12 февраля 2018
|Цена в момент релиза
|249 долларов
|99 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Сайт AMD Ryzen 3 2200G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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