AMD Ryzen 5 3600X против Ryzen 5 1400
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 3600X на 3.8 ГГц или Ryzen 5 1400 с 4-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
59
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
17
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
47
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7.94 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1400
- На 32% ниже чем у Ryzen 5 3600X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 3600X +49%
489
329
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3600X +154%
3854
1519
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3600X +41%
2675
1897
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3600X +135%
18308
7776
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3600X +54%
1244
810
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3600X +102%
6869
3399
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|11 апреля 2017
|Цена в момент релиза
|249 долларов
|169 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.8 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Сайт AMD Ryzen 5 1400
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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