AMD Ryzen 5 3600XT против Ryzen 3 3200GE
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 3600XT на 3.8 ГГц или Ryzen 3 3200GE с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
- Имеет на 31 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200GE
- На 63% ниже чем у Ryzen 5 3600XT пиковое энергопотребление – 35 vs 95 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
501
Cinebench R20 (многоядерный)
3984
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3600XT +26%
2794
2217
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3600XT +152%
18833
7482
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3600XT +44%
1299
899
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3600XT +172%
7141
2623
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2020
|30 сентября 2019
|Цена в момент релиза
|249 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|3.8 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|1МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3600XT
|Сайт AMD Ryzen 3 3200GE
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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