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AMD Ryzen 5 3600XT против Ryzen 5 2600

AMD Ryzen 5 3600XT
AMD Ryzen 5 3600XT
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: AMD Ryzen 5 3600XT на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 3600XT
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • На 32% ниже чем у Ryzen 5 3600XT пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3600XT +48%
3984
Ryzen 5 2600
2691
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3600XT +25%
2794
Ryzen 5 2600
2244
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3600XT +43%
18833
Ryzen 5 2600
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3600XT +31%
7141
Ryzen 5 2600
5439

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 3600XT и Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2020 11 сентября 2018
Цена в момент релиза 249 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.8 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 34x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 3600XT Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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