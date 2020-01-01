AMD Ryzen 5 3600XT против Ryzen 5 3500U
Что лучше: 6-ядерный десктопный AMD Ryzen 5 3600XT на 3.8 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
- Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 11.92 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 22% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- На 84% ниже чем у Ryzen 5 3600XT пиковое энергопотребление – 15 vs 95 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 3600XT +41%
501
356
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3600XT +173%
3984
1459
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3600XT +40%
2794
1994
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3600XT +165%
18833
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3600XT +111%
1299
617
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3600XT +168%
7141
2661
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2020
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|249 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|AM4
|FP5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.8 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3600XT
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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