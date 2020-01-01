AMD Ryzen 5 3600XT против Ryzen 5 3600X
Что лучше: AMD Ryzen 5 3600XT на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 5 3600X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 3600XT +2%
501
489
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3600XT +3%
3984
3854
Passmark CPU (одноядерный)
2794
2675
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 3600XT +3%
18833
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
1299
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
7141
6869
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|249 долларов
|249 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3600XT
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
110 (65.5%)
58 (34.5%)
Всего проголосовало: 168
Конкуренты
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- AMD Ryzen 3 3300X или AMD Ryzen 5 3600XT
- AMD Ryzen 9 3900XT или AMD Ryzen 5 3600XT
- Intel Core i7 10750H или AMD Ryzen 5 3600X
- AMD Ryzen 7 3700X или AMD Ryzen 5 3600X
- Intel Core i5 10600K или AMD Ryzen 5 3600X
- Intel Core i5 10600 или AMD Ryzen 5 3600X
- Intel Core i5 10400 или AMD Ryzen 5 3600X