AMD Ryzen 5 4500U против Ryzen 3 2200U
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц или Ryzen 3 2200U с 2-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 4500U +137%
444
187
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4500U +261%
1960
543
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 4500U +50%
2462
1644
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4500U +209%
11129
3596
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 4500U +82%
1055
581
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4500U +249%
4322
1240
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|8 января 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen
|Сокет
|FP6
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|6
|2
|Количество потоков
|6
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Сайт AMD Ryzen 3 2200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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