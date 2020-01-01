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AMD Ryzen 5 4500U против Ryzen 3 2300U

AMD Ryzen 5 4500U
AMD Ryzen 5 4500U
VS
AMD Ryzen 3 2300U
AMD Ryzen 3 2300U

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц или Ryzen 3 2300U с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2300U and 4500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4500U +94%
1960
Ryzen 3 2300U
1008
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 4500U +48%
2462
Ryzen 3 2300U
1664
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4500U +111%
11129
Ryzen 3 2300U
5273
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4500U +107%
4322
Ryzen 3 2300U
2091

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 4500U и Ryzen 3 2300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 8 января 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 4
Частота 2.3 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 20x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 4500U Сайт AMD Ryzen 3 2300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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