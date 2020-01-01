AMD Ryzen 5 4500U против Ryzen 3 3300X
Что лучше: 6-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 3 3300X с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
- На 77% ниже чем у Ryzen 3 3300X пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Ryzen 3 3300X +9%
486
Cinebench R20 (многоядерный)
1960
Ryzen 3 3300X +18%
2312
Passmark CPU (одноядерный)
2462
Ryzen 3 3300X +8%
2671
Passmark CPU (многоядерный)
11129
Ryzen 3 3300X +13%
12626
Geekbench 5 (одноядерный)
1055
Ryzen 3 3300X +21%
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
4322
Ryzen 3 3300X +28%
5528
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|21 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Сайт AMD Ryzen 3 3300X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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