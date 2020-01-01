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AMD Ryzen 5 4500U против Ryzen 5 1600

AMD Ryzen 5 4500U
AMD Ryzen 5 4500U
VS
AMD Ryzen 5 1600
AMD Ryzen 5 1600

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 1600 на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1600 and 4500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 1600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 28.53 ГБ/c (72%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4500U
1960
Ryzen 5 1600 +31%
2573
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 4500U +20%
2462
Ryzen 5 1600
2055
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4500U
11129
Ryzen 5 1600 +10%
12258
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 4500U +11%
1055
Ryzen 5 1600
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4500U
4322
Ryzen 5 1600 +20%
5186

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 4500U и Ryzen 5 1600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 11 апреля 2017
Цена в момент релиза - 219 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 32x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 4500U Сайт AMD Ryzen 5 1600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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