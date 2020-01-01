AMD Ryzen 5 4500U против Ryzen 5 1600
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 1600 на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
65
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
28
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- На 77% ниже чем у Ryzen 5 1600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 28.53 ГБ/c (72%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 4500U +28%
444
347
Cinebench R20 (многоядерный)
1960
Ryzen 5 1600 +31%
2573
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 4500U +20%
2462
2055
Passmark CPU (многоядерный)
11129
Ryzen 5 1600 +10%
12258
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 4500U +11%
1055
947
Geekbench 5 (многоядерный)
4322
Ryzen 5 1600 +20%
5186
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|11 апреля 2017
|Цена в момент релиза
|-
|219 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Сайт AMD Ryzen 5 1600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1