Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.