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AMD Ryzen 5 4500U против Ryzen 5 3400G

AMD Ryzen 5 4500U
AMD Ryzen 5 4500U
VS
AMD Ryzen 5 3400G
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: 6-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 4500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Разблокированный множитель
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4500U +18%
11129
Ryzen 5 3400G
9423
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4500U +12%
4322
Ryzen 5 3400G
3844

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 4500U и Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 149 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 2.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 37x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 4500U Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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