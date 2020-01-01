AMD Ryzen 5 4500U против Ryzen 5 3600XT
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 3600XT на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
- На 84% ниже чем у Ryzen 5 3600XT пиковое энергопотребление – 15 vs 95 Ватт
- На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Ryzen 5 3600XT +13%
501
Cinebench R20 (многоядерный)
1960
Ryzen 5 3600XT +103%
3984
Passmark CPU (одноядерный)
2462
Ryzen 5 3600XT +13%
2794
Passmark CPU (многоядерный)
11129
Ryzen 5 3600XT +69%
18833
Geekbench 5 (одноядерный)
1055
Ryzen 5 3600XT +23%
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
4322
Ryzen 5 3600XT +65%
7141
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|7 июля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|249 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Сайт AMD Ryzen 5 3600XT
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i5 10300H vs AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i5 10210U vs AMD Ryzen 5 4500U
- AMD Ryzen 7 4700U vs AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i5 1035G7 vs AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i7 1165G7 vs AMD Ryzen 5 4500U
- AMD Ryzen 7 3700X vs AMD Ryzen 5 3600XT
- AMD Ryzen 9 3900X vs AMD Ryzen 5 3600XT
- Intel Core i5 10600 vs AMD Ryzen 5 3600XT
- AMD Ryzen 7 3800X vs AMD Ryzen 5 3600XT
- AMD Ryzen 7 3800XT vs AMD Ryzen 5 3600XT