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AMD Ryzen 5 4600H против Ryzen 3 5300U

AMD Ryzen 5 4600H
VS
AMD Ryzen 3 5300U
AMD Ryzen 5 4600H
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 4600H на 3.0 ГГц или Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 4600H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • На 72% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
  • Появился на 1 год позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +68%
7804
Ryzen 3 5300U
4632
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +44%
14615
Ryzen 3 5300U
10142
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +64%
5399
Ryzen 3 5300U
3288

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 4600H и Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.0 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 26x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 6 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 0 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 4600H Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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