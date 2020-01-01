AMD Ryzen 5 4600H против Ryzen 5 2500U
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 4600H на 3 ГГц или Ryzen 5 2500U с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500U
- На 67% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 4600H +27%
443
348
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +157%
3311
1290
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 4600H +34%
2491
1856
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +123%
14662
6586
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 4600H +39%
1071
771
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +61%
4356
2711
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|26 октября 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen
|Сокет
|FP6
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Сайт AMD Ryzen 5 2500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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