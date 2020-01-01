AMD Ryzen 5 4600H против Ryzen 5 2600
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 4600H на 3.0 ГГц или десктопный Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
66
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
30
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
61
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 31% ниже чем у Ryzen 5 2600 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 6
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1092 и 979 баллов
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 4600H +19%
450
377
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +23%
3370
2748
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 4600H +11%
2531
2281
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +14%
15129
13269
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 4600H +11%
1095
983
Geekbench 5 (многоядерный)
5624
Ryzen 5 2600 +1%
5692
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|-
|199 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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