Что лучше: 6-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 5 4600H на 3 ГГц или десктопный Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.