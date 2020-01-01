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AMD Ryzen 5 4600H против Ryzen 5 3550H

AMD Ryzen 5 4600H
AMD Ryzen 5 4600H
VS
AMD Ryzen 5 3550H
AMD Ryzen 5 3550H

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 4600H на 3 ГГц или Ryzen 5 3550H с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3550H and 4600H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
  • На 22% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +99%
3311
Ryzen 5 3550H
1664
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 4600H +18%
2491
Ryzen 5 3550H
2106
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +81%
14662
Ryzen 5 3550H
8098
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +141%
4356
Ryzen 5 3550H
1810

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 4600H и Ryzen 5 3550H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 21x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 4600H Сайт AMD Ryzen 5 3550H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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