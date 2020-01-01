AMD Ryzen 5 4600H против Ryzen 5 3550H
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 4600H на 3 ГГц или Ryzen 5 3550H с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
- На 22% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 4600H +24%
443
356
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +99%
3311
1664
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 4600H +18%
2491
2106
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +81%
14662
8098
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 4600H +97%
1071
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +141%
4356
1810
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|FP6
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Сайт AMD Ryzen 5 3550H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
Опрос
93 (86.9%)
14 (13.1%)
Всего проголосовало: 107
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